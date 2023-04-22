「康文賞花速遞」介紹杜鵑花，大部分杜鵑屬於杜鵑花科常綠灌木，在香港、東亞及東南亞地區常見。全球有過千種杜鵑花品種，香港則有六種原生品種，杜鵑有多種顏色，亦有單瓣和重瓣，變化多端。每逢春季都可以在本港各區見到紅色、白色和紫色杜鵑花盛開，因此杜鵑有「花中西施」的美譽。想欣賞杜鵑花，可以前往香港動植物公園、沙田公園和大埔海濱公園的的杜鵑園，以及維多利亞公園、荔枝角公園及元朗公園等。facebook短片
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