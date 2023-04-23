French May法國五月好去處：「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽@文化博物館

圖為「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽內，裝設360度電子屏幕的展廳，呈現虛擬凡爾賽宮華麗壯觀景象。（政府新聞處）

「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽，即日至7月9日在位於沙田的香港文化博物館舉行，是全球首個以介紹凡爾賽宮為主題的虛擬展覽，參觀者可以獲得沉浸式感官體驗。是項展覽由香港文化博物館、凡爾賽宮及法國五月藝術節合作。

展覽利用數碼媒體，呈現富麗堂皇的凡爾賽宮建築群；以獨特互動裝置，將視聽嗅覺等多重感官刺激融入場景，令人恍如置身凡爾賽宮。

展覽分為六個主題：時空穿梭、凡爾賽宮之輝煌璀璨、凡爾賽宮之百年藝韻、凡爾賽宮之自然景觀、凡爾賽宮之創新、凡爾賽宮一日遊。透過超高清360度全景影像，展示凡爾賽宮最著名的廳堂（如鏡廳、皇家歌劇院、維納斯廳等）。特設的多感官體驗裝置，讓參觀者可聽到由科技重構的路易十四歡迎話語、嗅到法國著名調香大師為凡爾賽宮調制的獨特香氣、踏着單車互動裝置瀏覽皇家庭園美景。

「虛擬凡爾賽宮之旅」

日期︰即日至7月9日

時間：早上10時至下午6時（逢周一、周三至周五）

早上10時至晚上7時（周末及公眾假期）

逢周二（公眾假期除外）休館

地點：香港文化博物館1樓專題展覽館三、四及五

票價：標準票$10、優惠票$5（博物館通行證免費入場）

詳情：bit.ly/3mQV6K4

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