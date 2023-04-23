HOT PICK

PAST ARTICLES

SOGO Thankful Week 2023崇光感謝祭｜美妝香水優惠　即日起崇光網店預購　4月28日起崇光專櫃進入Part 1優惠期【附品牌連結】

文章日期：2023年04月23日

SOGO Thankful Week 2023（崇光感謝祭）將於4月28日進入Part 1優惠期，5月15-28日是Part 2優惠期。4月14-27日先有崇光網店獨家預購。各大品牌美妝套裝都有折扣優惠。

．ALBION崇光網店優惠　低至四六折［崇光網店睇詳情

．AMOREPACIFIC崇光網店優惠　低至四二折［崇光網店睇詳情

．fresh優惠套裝［崇光網店睇詳情

．ISSEY MIYAKE Parfums崇光網店優惠［崇光網店睇詳情

．KANEBO優惠套裝 低至四八折［崇光網店睇詳情

．Kiehl's崇光網店優惠［崇光網店睇詳情

．Laura Mercier崇光網店優惠［崇光網店睇詳情

．LANEIGE崇光網店優惠［崇光網店睇詳情

．ORLANE崇光網店優惠［崇光網店睇詳情

．RMK限量套裝優惠 低至四七折［崇光網店睇詳情

．SHISEIDO限時優惠 ［facebook睇詳情

．Sisley優惠 ［facebook睇詳情

．su:m37°崇光網店優惠［崇光網店睇詳情

．The history of Whoo崇光網店優惠　低至四六折［崇光網店睇詳情

．THREE香港限定套裝優惠　低至三九折［facebook睇詳情

．TOM FORD BEAUTY崇光網店優惠［崇光網店睇詳情

．YSL禮品套裝優惠［崇光網店睇詳情

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm

相關字詞﹕SOGO崇光感謝祭 崇光感謝祭 著數情報 消費情報 2023美妝

MORE