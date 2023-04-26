母親節2023｜agnès b. CAFÉ & FLEURISTE母親節鮮花首飾禮盒　即日起至4月30日訂購可享八五折優惠

迎接母親節，agnès b. CAFÉ & FLEURISTE推出全新鮮花首飾禮盒，以「Nancy」命名的鮮花花盒內藏首飾小抽屜，可配搭agnès b. Bijoux Day & Night系列頸鏈，為媽媽締造雙重驚喜。一系列母親節優雅法式鮮花束及花藝精品同時推出，加上兩款特別設計的母親節限量蛋糕，包括橙粉紅色心形造型L'amour及紫色花型設計La Belle Fleur，讓大家輕鬆為媽媽預備佳節禮物。即日起至4月30日訂購Nancy花盒或agnès b. FLEURISTE母親節限定法式花藝精品，更可享八五折早鳥優惠。

此外，5月期間在agnès b.或SPORT b.各分店作任何消費，可憑單據上的優惠碼尊享母親節限定鮮花花藝八五折優惠。

agnès b. CAFÉ & FLEURISTE母親節禮品

售價：

Nancy花盒 $1580（早鳥優惠價$1343）

Nancy花盒首飾套裝 $2580（早鳥優惠價$2108）

限量蛋糕：$64（迷你版）、$380（4吋）、$620（5.5吋）

網址︰onlineshop.agnesb.com.hk

註：資料及價錢以品牌公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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