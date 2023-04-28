母親節2023｜LUCULLUS龍島「Blossoming Love」主題蛋糕　共享夢幻溫馨時光

LUCULLUS龍島推出母親節系列，以「Blossoming Love」為主題帶來以粉嫩色調及蝴蝶花間起舞的主題蛋糕。（圖片由相關機構提供）

LUCULLUS龍島推出母親節系列，以「Blossoming Love」為主題帶來以粉嫩色調及蝴蝶花間起舞的主題蛋糕，包括Butterfly Garden伯爵茶白桃蛋糕、Floral Bliss紅桑子荔枝蛋糕及荔枝紅桑子慕絲件裝蛋糕。Butterfly Garden伯爵茶白桃蛋糕內層以伯爵茶忌廉、法國白桃果蓉及白桃肉和伯爵茶海綿蛋糕製成；Floral Bliss紅桑子荔枝蛋糕以層層花形朱古力、忌廉及紅桑子海綿蛋糕組成，頂層的朱古力印有紫色花團，伴以藍莓馬卡龍、新鮮雜莓與金箔的裝飾，配上兩款特製輕盈忌廉；荔枝紅桑子慕絲件裝蛋糕則以法國紅桑子、士多啤梨果蓉及法國忌廉製成的紅桑子慕絲與含香甜荔枝果肉的荔枝果凍打造，可以與媽媽共度溫馨時光。LUCULLUS龍島母親節系列即日起於全線龍島分店發售。

LUCULLUS龍島 母親節系列

Butterfly Garden伯爵茶白桃蛋糕：$308／4吋、$458／6吋

Floral Bliss紅桑子荔枝蛋糕：$488／6.5吋

荔枝紅桑子慕絲件裝蛋糕：1個$58

網址：lucullus.com.hk

註：資料及價錢以主辦方公布為準

母親節2023：bit.ly/3Nl4hNH

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