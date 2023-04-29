消費情報｜東港城「Happy Shopping 購物折2023」　聯乘將軍澳中心大派$4600商場電子贈券

將軍澳東港城於4月29日至7月9日推出「Happy Shopping購物折2023」，場內超過90個品牌聯合推出7大東港城商戶獨家優惠，包括：驚喜一折狂歡派對、人氣產品買一送一、五一黃金秒殺價、致「識飲識食」的你、夏日清爽大作戰、今期流行打扮日誌，以及5至7月Happy Shopping。

另外，於4月29日至5月26日亦聯同將軍澳中心推出「消費著數賞」，於其中一個商場消費滿指定金額，送足兩個商場合共高達$4600的電子贈券。於5月27日至6月11日更推出「$1瘋狂搶」，The Point會員於東港城以電子貨幣累積消費滿指定金額，即有機會以$1換購iPhone、iPad及PS5等城中潮物，額外再送不同種類的電子贈券。

此外，由6月12日起壓軸加推「滋味三重賞」及「100分激賞」。凡於場內餐廳以電子消費累積滿指定金額，即可換領超值福袋，將Recolte果汁機、日式小電鍋等家電以及不同電子贈券帶回家，同時賺取The Point積分；過百名幸運兒只要於場內消費滿指定金額，就可以用100 The Point積分帶走多款Dyson、Bruno、OTO、德國寶等潮流家電以及不同禮品。

「Happy Shopping購物折2023」@東港城

日期：4月29日至7月9日

地點：將軍澳東港城

東港城 X 將軍澳中心「消費著數賞」

日期：4月29日至5月26日

地點：將軍澳東港城及將軍澳中心

註：資料以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm