消費情報｜OOHA「飲得到的驚喜」第二浪：全球限量50幅Craig & Karl風格《OOHA World》畫作與Anson Lo 共同擁有　兩大抽獎送逾百萬份禮品

OOHA推出「飲得到的驚喜」期間限定全港藝術企劃，當中包括兩大抽獎活動及禮品換領，除了有機會獲得 OOHA X Anson Lo宣傳活動入場券外，更有機會與Anson Lo共同擁有全球限量50幅、Craig & Karl風格的畫作《OOHA World》。插畫《OOHA World》以長型設計，共分成50幅，以大膽用色及充滿玩味的方式呈現《OOHA World》內多個不同主題的「OOHAppy Land」，其中26幅插畫將由即日至5月26日，在全港15個不同商鋪以及3架OOHA主題電車出現，每幅作品均有其獨特記認編號。另外，由5月4日開始，OOHA亦準備禮品換領活動，讓粉絲把Craig & Karl的玩味概念融入生活。

OOHA兩大抽獎活動

1. 珍藏版「限量OOHA飲得到的驚喜」抽獎活動：即日起至5月26日，到任何一間指定商戶購買OOHA產品滿$30，即可透過指定廣告上的QR Code登入COKE+平台，並上載收據參加抽獎（以單一機印收據計算）。大獎可獲「限量版OOHA World驚喜禮盒」（26名），每套均包括全球獨一無二的《OOHA World》紀念品（款式隨機）——「OOHAppy Land」巨型A0海報、紀念卡、證書連Anson Lo親筆簽名，以及其他紀念品。

2. 體驗版「OOHA飲得到的驚喜」抽獎活動：即日起至5月26日，，到任何一間指定商戶購買OOHA產品滿$30，即可登入COKE+平台，並上載收據參加抽獎（以單一機印收據計算），有機會贏得大獎「OOHA X Anson Lo宣傳活動入場券」（15名）、二獎「OOHA 咕𠱸」（500名）的創作概念源自Anson Lo拍攝OOHA最新一輯平面廣告的繪圖或香港太古可口可樂e-Shop $50優惠券（100萬名）。

註：資料以主辦方公布為準

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