下午茶之選：香港君悅酒店「法國五月美食薈下午茶」　Valrhona朱古力入饌炮製法式甜點

香港君悅酒店茶園即日起至5月31日以法國品牌Valrhona朱古力為主題，設計「法國五月美食薈」限定的下午茶，備有多款以Valrhona朱古力入饌的法式甜點，包括Valrhona Opalys 33%朱古力蛋糕配佛手柑啫喱、Valrhona Bahibe 46%朱古力慕絲配榛子脆脆及凍橙吉士、Valrhona牛奶朱古力鬆餅，以及紅莓撻和柚子忌廉泡芙等甜品；鹹點則有香葱龍蝦三文治、油封鴨腿甜豆撻、煙三文魚忌廉芝士青瓜三文治及鵝肝醬車厘子撻。堂食可享用甜品區即點即製的甜品，包括窩夫和法式可麗餅，旁邊的雪糕櫃備有每天10款自家製雪糕，包括經典及創新口味。

茶園同時推出與Valrhona聯乘的外賣下午茶，三層外盒秉承英屬印度時代「Tiffin」下午茶盒的設計，盛載多款以Valrhona朱古力炮製的美食，安坐家中亦能享受經典下午茶體驗。

香港君悅酒店 X Valrhona「法國五月美食薈下午茶」

供應期：5月1日至31日

供應時間：3:15pm-5:00pm

價錢：每位$368（周一至五）、每位$398（周六及日）（另設加一服務費）

外賣下午茶：

供應時間：12:00pm-5:00pm

價錢：$458（兩位用）

地址：灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓

查詢：2584 7722

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm