7-Eleven x 迪士尼100周年系列精品「3 in 1隨身扣袋」套裝(圖片由相關機構提供)

next

7-Eleven推出為「Disney 100 Match & Go」有獎遊戲,為期10日(5月3至12日),登入遊戲頁面,於限時10秒內成功配對「3 in 1 隨身扣袋」的3款配件,即可參與大抽獎,有機會贏得7-Eleven $2現金券1張或「迪士尼Match & Go扣住周圍遊」印花推廣活動「3 in 1 隨身扣袋」電子換領券1張(有效日期為2023年5月3至26日),憑換領券即可用15個印花免費換隨機換購「3 in 1隨身扣袋」1套。每名玩家每日可中獎一次,獎品超過5000份。

7-Eleven「Disney 100 Match & Go」有獎遊戲

日期:5月3日12:00nn至5月12日11:59心m

活動網站:d100game.711campaign.com

註:資料以主辦方公布為準

7仔消費情報:

7-11 x 迪士尼100周年系列精品「3 in 1隨身扣袋」套裝

更多著數情報:bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick:link.mingpao.com/43932.htm