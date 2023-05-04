著數情報｜米芝蓮推介街頭小食Twist & Buckle　北角新店5月6日免費派西班牙油條

Twist & Buckle北角新店推出兩款新品，分別是脆炸西班牙有餡油條（左）及自選新地杯（右）。（圖片由相關機構提供）

米芝蓮香港街頭小食推介、現代西班牙油條（Churros）專門店Twist & Buckle為慶祝首間分店落戶北角，周六（5月6日）下午2時將於北角新店免費派送即製西班牙油條。北角店亦獨家推出兩款新品，包括脆炸西班牙有餡油條（$68/5件）及自選新地杯（$78）。此外，北角分店的西班牙油條禮盒，比尖沙嘴總店禮盒多出兩件西班牙油條，送禮自用皆宜。

Twist & Buckle免費派西班牙油條

派發日期及時間：5月6日 2:00pm-5:00pm（活動如有更改，以主辦單位公布為準）

派發地點：北角電氣道180號百家利中心地舖

網址：www.twistandbuckle.com

米芝蓮2023 相關報道：

米芝蓮2023｜《香港澳門米芝蓮指南2023》三星、二星、一星完整名單

米芝蓮必比登推介 香港6食肆新入選 包括魚事者、西關老祖、Saya【附名單】

短片：米芝蓮必比登推介｜佐敦「西關老祖」新入榜 必食古法瀨粉

米芝蓮必比登推介7澳門餐廳入圍 陳勝記、祥記麵家、六記粥麵等【附名單】

米芝蓮2023｜短片：廚魔名人坊新登米芝蓮一星 兩主廚合力創「龍蝦蟹皇糯米球」

米芝蓮必比登推介‧澳門｜祥記麵家蝦子撈麵爽口彈牙 雲吞餡古法秘製【短片】

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm