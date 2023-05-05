7仔消費情報｜7-11 x 迪士尼100周年系列精品「兩用掛繩Set」5月10日起換購　同場加映迪士尼雙面漁夫帽、長傘、收納箱

7-11 x 迪士尼100周年系列精品「疊得起收納箱」：5月10日7:00am起至6月9日，任何消費加$199，可換購1套，yuu會員可以9000yuu積分加$139換購1套，數量有限，換完即止。（圖片由相關機構提供）

7-11 x 迪士尼100周年系列精品「Pop Up耳仔長雨傘」：5月10日7:00am起至6月9日，任何消費加$149，可換購1款，yuu會員可以9000yuu積分加$95換購1款，可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。（圖片由相關機構提供）

7-11 x 迪士尼100周年系列精品「Pop Up耳仔長雨傘」：5月10日7:00am起至6月9日，任何消費加$89，可換購1款，yuu會員可以9000yuu積分加$35換購1款，可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。（圖片由相關機構提供）

7-Eleven聯乘迪士尼再度送上驚喜，加推4款迪士尼100周年「Match & Go扣住周圍遊」系列限量版「兩用掛繩Set 」，4個款式分別集齊米奇、鋼牙與大鼻、史迪仔、唐老鴨、《超人特工隊》E夫人、《反斗奇兵》勞蘇和三眼仔，以及《怪獸公司》毛毛，包含掛繩、毛毛球掛飾及2款夾片，隨意調節長度掛頸或斜揹兩用，出外輕鬆方便。同場加映「Pop Up雙面漁夫帽」、 「Pop Up耳仔長雨傘」、 「疊得起收納箱」，可愛又實用。

7-11 x 迪士尼100周年系列精品「兩用掛繩Set」

換購詳情：由5月10日起至6月6日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，餘此類推。數量有限，換完即止。

由5月10日7:00am起至6月9日，儲齊8張印花加$78，即可隨機換購「兩用掛繩Set」1套；或儲齊8張印花加$128，即可隨機換購「兩用掛繩Set」2套 。數量有限，換完即止。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：

由5月10日起至5月12日，以8800yuu積分加$58，即可隨機換購「兩用掛繩Set」1套。兌換日期︰5月10日7:00am至5月15日。數量有限，換完即止。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm