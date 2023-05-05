美食情報｜米芝蓮星級盛宴@逸東軒　$888嘗八道招牌菜

Eaton HK米芝蓮一星食府逸東軒為慶祝再次榮獲一星殊榮，推出嶄新的米芝蓮星級盛宴，帶來八道招牌名菜，以逸東一品薈萃揭開序幕，當中包括明爐蜜汁叉燒、話梅車厘茄及麻辣撈雞絲，焦點推介金湯生拆蟹肉燕窩及十頭鮑魚伴百花菇，還有紅梅蝦球翠玉元貝、古法麒麟蒸斑球及鮮蟹肉帶子炒飯，甜點則有香芒糯米卷伴金兔及川貝陳皮燉津梨，讓饕客品嘗星級正宗粵菜滋味。

米芝蓮星級盛宴@逸東軒

供應期：即日起（須於一日前預訂）

價錢：每位$880／兩位起（另設加一服務費）

地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層逸東軒

電話：2710 1093

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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