下午茶之選｜大館The Dispensary X Paul Lafayet「Sketch Tea Box」下午茶

大館雞尾酒酒廊The Dispensary與法國糕點品牌Paul Lafayet合作，即日起至5月28日推出「Sketch Tea Box」下午茶。打開Sketch Tea Box，一系列鹹甜糕點整齊列陣，客人可自行在盒中鏡子畫圖寫字，設計屬於自己的茶盒，下午茶鹹點有由The Dispensary兩旁餐廳Cantina和The Chinese Library炮製的美食，包括蟹籽燒賣、松茸包、和牛酥等中式點心，以及傳統意大利脆麵包配mortadella肉腸stracchino芝士和三文魚意大利軟芝士三文治；甜點除了Paul Lafayet主理的迷你法式焦糖燉蛋及馬卡龍（芝麻和開心果味）外，還有提拉米蘇、阿瑪菲檸檬圓頂蛋糕以及經典提子英式鬆餅。

配搭Sketch Tea Box糕點的飲品有Tea o'clock雞尾酒，混合軒尼詩干邑、自家製的特色牛角包風味甜酒和茶香利口酒製成，雞尾酒另設無酒精版，亦可選擇各款中西茗茶。同時，The Dispensary提供一小時自由暢飲氣泡酒套餐，暢飲意大利Prosecco氣泡酒定價每位$128，另可選擇升級享受Veuve Clicquot或Ruinart Blanc de Blanc香檳，別有一番滋味。

為慶祝母親節，在5月14日（星期日）當天，每個媽媽均會免費獲贈玫瑰花一枝，The Dispensary亦可在盒子鏡中代寫答謝母親的專屬感言。

大館The Dispensary X Paul Lafayet「Sketch Tea Box」下午茶

供應期：即日起至5月28日（逢周四至日）

供應時間：3:00pm-5:00pm

價錢：每位$298（另設加一服務費）（最少兩位預訂，須預約）

地址：中環荷李活道10號中區警署總部大樓「大館」1座1樓1號舖The Dispensary

電話：2848 3000

網址：cantina.com.hk/bar

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm