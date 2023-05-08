母親節2023｜母親節假期食歎買兼逛市集@PopWalk天晉滙　消費滿指定金額享高達$300禮品禮券回贈

Ocean PopWalk海天晉滙將於5月12日至14日，一連3日舉行「愛與花の物語母親節市集」。（圖片由相關機構提供）

母親節將至，將軍澳PopWalk即日起至5月21日為The Point會員送上不同消費禮遇，推廣期內憑即日電子消費滿指定金額，即可以換領精選禮品，包括即日單一電子消費滿$300，即可換領PopWalk $20美食電子券1張；即日電子消費滿 $800（最多可累積2組消費單據，每組須滿$100），可換領PopWalk $50零售電子券1張及花膠響螺元貝豬腱湯2盒；即日電子消費滿$1500（最多可累積2組消費單據，每組須滿$100），可換領PopWalk $100電子券組合及$100超市禮券組合，數量有限，換完即止。

另外，Ocean PopWalk海天晉滙將於5月12日至14日，一連3日舉行「愛與花の物語母親節市集」，20多個本地人氣特色品牌及工作坊進駐，售賣不同飾品，包括鮮花花盒、花束、日式光雕成品等，可以挑選稱心滿意的禮物或親手製作獨一無二的飾品。

PopWalk天晉滙「母親節假期食嘆買全攻略」

日期：即日起至5月21日

時間：10:00am-10:00pm

地點：PopWalk 1期、PopWalk 2期、PopWalk 3期、Ocean PopWalk海天晉滙

愛與花の物語母親節市集@Ocean PopWalk海天晉滙

日期：5月12至14日

時間：12:00nn-8:00pm

地點：Ocean PopWalk海天晉滙地下彩虹跑道及中庭

網址；www.popwalk.com.hk

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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