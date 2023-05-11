菠蘿食譜DIY｜台灣鳳梨五食法：鳳梨果茶、鳳梨雪條、鳳梨乾、鳳梨沙冰、鳳梨果醬

台灣鳳梨正值產期，想嘗試不同鳳梨食譜？台灣行政院農業委員會facebook推薦5款簡單加工食法，在家都可自製鳳梨食品，大家不妨一試。

‧鳳梨果粒茶

清洗鳳梨後切粒，用100度熱水「汆水」30秒，再將鳳梨粒放入果乾機中以60度，烘乾18至24小時，烘乾後放入棉布袋或茶包袋封口包裝，最後將250毫升熱水倒入茶壺，浸泡3分鐘就可飲用。

‧鳳梨冰果棒

將鳳梨切成長條形，厚度約1.5厘米。不可以切太幼，以免竹籤難以插進鳳梨。插入竹籤後，用滾水「殺菁」20秒後放入冰箱3至4小時，成品像水果冰磚一樣，每口都滿滿果肉。（「殺菁」是利用加熱方法來預煮食品，主要可破壞原料中酵素活性，防止加工過程之變色變質。）

‧鳳梨果乾片

鳳梨洗淨去皮後切片，厚度約1至2厘米，再用滾水「殺菁」10至20秒後，將鳳梨片瀝乾，最後用果乾機以55至60度烘烤至少24小時，視乎果片厚薄增減烘烤時間，收乾後就可食用。

‧鳳梨沙冰

鳳梨果肉切片或切粒後放進果汁機，加入兩大匙蜂蜜及約150毫升碎冰，再打成沙冰即可食用。

‧鳳梨果粒醬

清洗鳳梨後切粒，將1公斤果肉與400克砂糖倒入鍋中，以小火煮出水分後，再轉大火慢慢熬煮，注意須同時攪拌，以免鍋底燒焦。煮至1/2時加入100至150毫升檸檬汁，煮到漸漸收乾為果醬狀，裝入乾淨容器並放涼就可食用。

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