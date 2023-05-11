著數情報｜港鐵商場 x MTR Mobile 5月指定日子派電子優惠券　6月「開心有獎Fun」消費滿指定金額有獎抽

港鐵商場於5月17日及24日中午12時起推出大型獎賞活動「一Click即搶」。（圖片由相關機構提供）

港鐵旗下商場（德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場）於5月17日及24日中午12時起，推出大型獎賞活動「一Click即搶」，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走指定港鐵商場電子優惠券，活動共送出12萬張總值2000萬元的電子優惠券，每人全期可獲取高達$1300獎賞。港鐵商場更聯同近50間商戶推出限時優惠，MTR Mobile登記用戶於指定商戶消費滿$1000更可享5倍MTR分。

此外，指定港鐵商場將於6至8月更會推出連串活動，當中包括「開心有獎Fun」抽獎活動，憑即日消費滿$200即可獲得一次抽獎機會，有機會贏取100萬MTR分、購物現金券、電影戲票等，獎品總值500萬元。「開心Chill好味」餐飲禮遇亦會推出，大派10萬張餐飲禮券，總值500萬元。

港鐵商場「一Click即搶」

日期：5月17日及24日 12:00pm起

參與港鐵商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場

註：資料以主辦方公布為準

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