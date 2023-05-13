好去處‧法國五月｜法國傳統市集@中環街市　展出《水燈塗鴉》互動藝術裝置

華懋集團與法國五月藝術節連續第三年合作，由即日至6月19日先後於中環街市及如心廣場分別舉行法國傳統市集及展出《水燈塗鴉》互動藝術裝置。今年踏入第9屆的法國傳統市集，在中環街市及荃灣如心廣場一期分別設有19間及18間期間限定店，提供各式各樣的法國產品，包括來自不同地區的香檳和其他氣泡酒、芝士、冷盤、肉醬、果醬、牛角包、蛋糕、海鮮、各種精品和配飾等。

至於由駐法國馬賽的數碼藝術家安東納．傅黑諾構思的《水燈塗鴉》，由數千盞LED燈組成，當水觸及LED的邊緣時，會觸發通電使LED燈發亮，創造出能在城市空間寫上發亮信息的新反應物料，參觀者可在這幅畫布上以水為媒介，用光創造自己的藝術作品。本地年輕藝術家何文蕙（Bao Ho）則在《水燈塗鴉》裝置上，創作兩幅以自然為靈感的畫作，體現跨港法文化的交流。

法國傳統市集

日期：中環街市：即日至5月14日；如心廣場一期：6月1日至4日

開放時間：11:00am-8:00pm

《水燈塗鴉》互動藝術裝置

日期：中環街市：即日至5月29日；如心廣場二期：6月1日至19日

開放時間：11:00am-7:00pm

註：資料以主辦方公布為準

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