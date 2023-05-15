下午茶之選｜港麗酒店 X AMOREPACIFIC「雨前一」初夏茶語下午茶　歎綠茶美點兼獲贈護膚品

香港港麗酒店樂聚廊首度聯乘韓國護膚品牌AMOREPACIFIC，於5月15日至6月14日推出「雨前一初夏茶語下午茶」，以綠茶「雨前一」為靈感，糅合泡菜、韓國牛肉、柚子等韓食元素製作多款特色美點。鹹點包括韓式牛肉卷、綠茶雞蛋軟包三文治、泡菜芝士飯餅、炸脆牛骨髓配柚子蓉及三文魚蟹肉腐皮卷，甜點則有綠茶歌劇院蛋糕、綠茶紅豆蓉泡芙、大豆奶凍配柚子薄片及綠茶忌廉、黑芝麻瑪德蓮蛋糕，還有特別推出的綠茶及大豆口味鬆餅。下午茶可配特調的「雨前一」柚子梳打或葡萄柚綠茶特飲，自選TWG茗茶或即磨咖啡。凡惠顧下午茶的客人更可免費獲贈AMOREPACIFIC初夏保濕美肌套裝乙份（價值$350）。

香港港麗酒店 X AMOREPACIFIC「雨前一初夏茶語下午茶」

供應期：5月15日至6月14日

供應時間：周一至五3:00pm-5:30pm，周六、日及公眾假期3:30pm-6:00pm

價錢：周一至五：兩位$668，一位$348；周六、日及公眾假期：兩位$688，一位$358（另設加一服務費）

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樂聚廊

訂座：2822 8891或經ConradDining.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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