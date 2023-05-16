好去處｜領展禾輋廣場 X 日清湖池屋「激玩祭」　玩攤位遊戲贏日清湖池屋零食

領展禾輋廣場聯乘日清湖池屋，即日起至6月25日舉行夏日「激玩祭」活動，當中兩大經典攤位遊戲包括「激Fun滑翔薯片」和「激Fun命中薯片」，成功闖關即可贏得日清湖池屋零食。同場更有不同可愛造型的日清湖池屋招牌人物辣婆婆，等候大家前來打卡。

另外，禾輋廣場及街市將聯同其餘三大領展商場（沙角商場、頌安商場及愉翠商場及街市）進行「激玩祭限定禮品換領」活動。Link Up會員於即日至6月25日，於參與商場及街市消費即可換領電子印花，儲滿指定數量電子印花可換領日清湖池屋零食包及限量版隨身包。

禾輋廣場 X 日清湖池屋「激玩祭」

日期：即日至6月25日

時間：1:00pm-6:00pm

地點：禾輋廣場2樓

詳情︰linkhk.com

領展旗下商場 X 日清湖池屋「激玩祭」禮品換領計劃

日期：即日至6月25日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：禾輋廣場及街市、沙角商場、愉翠商場及街市、頌安商場

禮品換領日期：即日至7月2日

禮品換領時間：12:00pm-8:00pm

禮品換領地點：禾輋廣場、沙角商場、愉翠商場及頌安商場顧客服務台

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm