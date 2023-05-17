著數情報｜沙田新城市廣場「JUST BUY WEEKS」感謝祭　精選產品低至一折發售

沙田新城市廣場「JUST BUY WEEKS」感謝祭今日（17日）至6月6日舉行，帶來Give You Five大激賞感謝顧客。激賞包括：The Point會員率先以積分及超優惠價搶購Chicco、Fresh、ITSU、Crocs、CMK張毛記等產品；新城市廣場多個品牌及Home Square家居商戶推出數十款低至一折發售的精選產品，同時集合大量買一送一及低至半價的優惠；The Point會員憑指定會員積分加消費金額，即可免費換領Samsung電子產品；The Point會員可換領「消費王3倍通行證」，消費滿指定金額可享獲3倍積分；消費循環賞換領一田電子現金禮券。

另外，新城市廣場更特設「最高消費王大賞」，活動期間累積消費金額最高之The Point會員，即可獲贈Samsung Galaxy Book3 Pro 360 16”i7筆記型電腦；累積消費金額第2及第3名The Point會員則分別可獲贈Samsung Galaxy S23 Ultra或Samsung Galaxy Z Flip4手機。

沙田新城市廣場「JUST BUY WEEKS」感謝祭

日期：5月17日至6月6日

查詢電話：2684 9175

註：資料以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm