下午茶之選｜「熊」抱沙灘英式下午茶2.0@Vivienne Westwood Café

Vivienne Westwood Café即日起推出「『熊』抱沙灘英式下午茶2.0」，包含10款夏日消暑鹹甜點，其中最奪目是最上層的泰迪熊沙灘擺設——以全手工純朱古力製作而成的泰迪熊坐在沙灘椅上，旁邊兩件水泡造型的「士多啤梨．花．果凍」，再配上兩件馬卡龍及玫瑰意式奶凍。菜式以沙灘傘點綴，配上伴碟的曲奇碎和動物餅乾，讓泰迪熊猶如置身於一個迷你沙灘。

另外亦有海鮮打造的鹹點，包括香煎帶子配金箔黑魚籽、煙三文魚卷配牛油果醬以及青橄欖大蝦串。清新小吃包括無花果希臘芝士多士、巴馬火腿蜜瓜串以及桃膠雪燕葡撻，最後以手工英式鬆餅及咖啡或茶品作結，更可升級加配兩杯香檳，好好享受一個最chill「夏」午。

「熊」抱沙灘英式下午茶2.0@Vivienne Westwood Café

供應期：即日起

供應時間：周一至五︰2:00pm後、周六、日︰11:00am後

價錢：$738（兩位用，另加收10%服務費）或$1038另加香檳兩杯（兩位用，另加收10%服務費）

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖

訂座電話：2799 5011

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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