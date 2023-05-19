著數情報｜惠康 x KOKUAJI UCC咖啡雪糕　限定體驗至抵驚喜價3杯$55

惠康與全新品牌KOKUAJI合作，以日本人氣UCC 3款皇牌咖啡，包括The Blend 114、The Blend 117及經碳火深度烘焙的炭燒咖啡，加入不同原材料，打造「香滑榛子碎咖啡雪糕」、「香濃咖啡碎雪糕」及「炭燒咖啡味雪糕」3款獨特口感及滋味的雪糕。即日起至6月1日，在惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen可以至抵驚喜價$55（1盒3杯同款口味，原價$75）入手3款雪糕，5月23日以恒生enJoy card結帳更可享九二折優惠，折實後平均每杯$16.87（原價$25），與親朋好友分享雙倍雪糕喜悅。

此外，即日起至5月21日一連3日，凡於惠康超級市場購買任何產品滿$100，可以$50換購8424西瓜1個（總值$69）及以$32換購3排益力多活性乳酸菌飲品（總值$42），以優惠價錢掃盡解渴消暑好物。

KOKUAJI UCC雪糕系列優惠

優惠期：5月19日至6月1日

銷售點：全線惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen

網址：www.wellcome.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm