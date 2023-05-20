下午茶之選｜法國嬌蘭 X 朗廷酒店「釀愛『蜂』收下午茶」　歎下午茶獲贈護膚品

香港朗廷酒店廷廊與法國嬌蘭於即日至6月30日推出「釀愛『蜂』收下午茶」，甜點包括玫瑰荔枝果凍、香脆杏仁蜂蜜蛋糕、新鮮無花果士多啤梨慕絲以及佛手柑茉莉香牛奶朱古力忌廉餅；鹹點則有鵝肝配白酒啫喱、菲達芝士及蜂巢蜜西瓜、三文魚籽蟹肉沙律和墨西哥番茄醬吞拿魚，還有配以德文郡厚忌廉、車厘子及玫瑰花瓣醬的原味英式鬆餅及香橙鬆餅。廷廊團隊更調製了以雲呢拿及檸檬為主的特色飲品。凡惠顧每套兩位用下午茶，即可獲贈法國嬌蘭美肌香氛體驗套裝（價值$680）。禮品數量有限，送完即止。

法國嬌蘭 X 朗廷酒店「釀愛『蜂』收下午茶」

供應期：即日至6月30日

供應時間：周一至周五3:00pm-5:30pm、周末及公眾假期2:15pm-4:15pm／4:30pm-6:30pm

價錢：兩位$698；飮品升級至Saicho氣泡茶，兩位$898；升級至Taittinger香檳，兩位$898（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店大堂廷廊Palm Court

查詢電話：2132 7898或電郵至tlhkg.fbservicecentre@langhamhotels.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm