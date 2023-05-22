下午茶之選｜「Cielo x Eurobeauté莓果亮肌」下午茶　網上預訂享高達八折優惠

九龍東皇冠假日酒店星幕（Cielo）與專業美療護膚品牌Eurobeauté合作，將於6月1日至8月31日推出「Cielo x Eurobeauté莓果亮肌」下午茶，可在頂層270度落地玻璃窗外美景下，品嘗三層架上輕盈的雜莓滋味。下午茶備有五款甜品及五款鹹點，甜品有蝶豆花草莓戚風卷、藍莓忌廉泡芙、朱古力棒、馬卡龍及雜莓撻；鹹點有自家烘焙紅莓英式鬆餅、意大利風乾火腿露筍卷、紫薯巨蛋、蟹肉芒果迷你漢堡包配芥末沙律醬及野菌寶盒。飲品可選咖啡或茶，亦可加$40升級飲品至葡萄氣酒乙杯，網上預付更可享高達八折優惠。凡惠顧下午茶，可獲贈Eurobeauté體驗裝乙份及OASIS美療換領卡（價值$2494）。

Cielo x Eurobeauté「莓果亮肌」下午茶

供應期︰6月1日至8月31日（6月18日除外）

供應時間︰3:15pm-5:30pm

價錢︰每位$198（兩位起）

網上預付︰crowneplazatkoshop.com

地址︰將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓（港鐵將軍澳站C出口）

查詢︰3983 0638或電郵至cielo@cptko.com

註：資料以主辦方公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm