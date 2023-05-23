著數情報｜荷里活廣場「DON DON DONKI」5月24日開幕　「Shopping Jetso三重賞」限定消費優惠

日本人氣零售專門店「DON DON DONKI」明日（24日）進駐鑽石山荷里活廣場，商場特別推出「Shopping Jetso三重賞」，包括「Shopping賞不停」、「Shopping印花賞」及「DON DON DONKI最高消費購物賞」期間限定消費推廣活動，每日大派購物現金券。

另外，父親節將至，6月9日起至6月18日，VIC會員可用低至一折的VIC積分換領指定禮品的「電子預留證」，憑即日消費滿指定金額及捐款$20予香港公益金，即可換領窩心禮品送贈爸爸，禮品包括JBL GO 3無線音箱、BRUNO電動研磨咖啡滴濾杯等；VIC會員於荷里活廣場以電子貨幣消費滿$200或以上，亦即可參加「Love You Daddy Double賞」，賺取2倍VIC會員積分。

鑽石山荷里活廣場「Shopping Jetso三重賞」

Shopping賞不停：於「DON DON DONKI 荷里活廣場店」以電子消費滿$300或以上，同時於商場內零售商戶消費滿$300，即可換領$20指定商戶現金券1張及精選禮品1份。

推廣日期：5月24日至6月18日

活動詳情：bit.ly/3ocszzn

Shopping印花賞：荷里活廣場VIC會員於「DON DON DONKI 荷里活廣場店」以電子貨幣單一消費滿$250或以上，成功登記VIC會員積分之消費單據會自動獲得電子印花1個，每集齊4個電子印花即可換領指定商戶$50現金券1張，活動期間每名VIC會員最多共可換領總值HK$100 的商戶現金券，數量有限，先到先得，換完即止。

推廣日期：5月24日至6月30日

活動詳情：bit.ly/3IlEAcM

DON DON DONKI最高消費購物賞：於「DON DON DONKI荷里活廣場店」首5名累積最高消費金額（不少於$6000）的VIC會員，即可獲贈$1000 DON DON DONKI禮券及荷里活廣場100 VIC積分。

推廣日期：5月24日至7月31日

活動詳情：bit.ly/41RnuKC

註：資料以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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