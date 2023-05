好去處｜葵芳新都會廣場「Nurture Love with Hugs」大型裝置藝術展　欣賞7大繽紛吹氣藝術裝置

葵芳新都會廣場將於5月25日起至7月2日舉辦「Nurture Love with Hugs」大型裝置藝術展,於L3及L4露天廣場展示由本地藝術家Ken Lo(羅曉騰)設計的七大裝置藝術,包括全場最大5米高吹氣大型藝術裝置「Nurture Love with Hugs」、「Get Charged by a Big Hug」、「A Hug A Day, Hates Go Away」、最美一Hug「抱抱盒子」及「Nurture Love with Hugs相擁座椅」等。L5外牆亦會展示12幅Ken Lo的大型作品掛畫,大家於露天廣場往上望就能見到處處擁抱畫作。

另外,展覽期間逢周六、日及公眾假期更會舉辦「Hug Hug Challenge」,於期間限定的「抱抱盒子」接受「最美一Hug」擁抱挑戰,即有機會贏得商場禮遇。大家可於商場內探索4個「抱抱相印」印章站及免費發送Ecard,為這趟相擁的旅途留下印記。同場亦有「Nurture Love with Hugs」主題限量精品,包括精美別緻襟章、手搖扇及Tote Bag,將擁抱所得到的快樂氛圍延續至生活每一個角落。

葵芳新都會廣場「Nurture Love with Hugs」大型裝置藝術展

日期︰5月25日至7月2日

地點︰葵芳新都會廣場L3及L4露天廣場

時間︰10:00am-10:00pm

期間限定「Hug Hug Challenge」

日期︰5月25日至7月2日(逢周六、日及公眾假期)

時間︰2:00pm-8:00pm

地點︰葵芳新都會廣場L3露天廣場

詳情:www.metroplaza.com.hk

註:資料以主辦方公布為準

