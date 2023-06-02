著數情報｜阿波羅Appolo「薑汁番薯雪條」新登場　惠康獨家優惠$26一盒

夏日炎炎，阿波羅Appolo推出全新「薑汁番薯雪條」，挑戰傳統港式糖水新食法。雪條選用高質紫心番薯，粒粒紫心番薯的口感，搭配港式糖水獨特的香濃薑汁，口感味道層次豐富。即日起至6月15日在惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen可以至抵驚喜價$26一盒（4支裝）購買「薑汁番薯雪條」及「腐竹糖水雪條」，6月3日以恒生enJoy card結帳買滿$100可享額外九二折優惠，折實後每盒$23.9（原價$45），親嘗不一樣的味蕾體驗。

此外，即日至6月4日在惠康或Market Place買任何產品滿$100，加$80可換購熊本縣赤肉蜜瓜，或加$50換購2包灣仔碼頭各款小雲吞家庭裝。即日至6月15日，於惠康購買常溫飲品（不包括常溫奶及乳酪飲品）或啤酒滿$100，即送$20票尾現金券，可於下次購買常溫飲品或啤酒滿$100時使用。

阿波羅Appolo港式糖水系列獨家

日期：即日至6月15日

銷售點：全線惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen

網址：www.wellcome.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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