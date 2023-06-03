寵物好去處｜尖沙嘴K11 MUSEA寵物友善花園　汽車主題MINI新場景

尖沙嘴K11 MUSEA首次與香港MINI攜手打造全新主題的Pets Garden寵物友善花園。花園融合了MINI的經典獨特風格與玩味作風，於即日起亮相，當中陳列兩組1：1的MINI COUNTRYMAN裁剪模型，分別為Chili Red和Sage Green色，完美呈現MINI COUNTRYMAN的獨特線條和特色，升級設施包括休憩長櫈、寵物小屋、高架步行橋和印有代表自由與速度的MINI徽號「站牌」等，每項設施均為毛孩及其主人度身訂做的「打卡」熱點。為方便訪客攜帶愛寵於不同角落中穿梭，K11 MUSEA提供寵物手推車免費借用服務，全新寵物手推車飾有MINI旗幟，具備小、中、大三個尺寸，適合不同體型的毛孩使用。

另外，香港愛護動物協會（SPCA）亦將在此舉辦寵物護理及美容工作坊，率先登場是「毛孩美容工作坊」，特邀專業美容師講解毛孩日常美容技巧。工作坊將於6月10日舉行，費用為$55（包括價值超過$350的禮物包一份）。

K11 MUSEA Pets Garden寵物友善花園

開放日期：即日起

開放時間：每天10am-10pm

地點：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 7樓Bohemian Garden

前往路線：可乘坐位於地下KENZO旁的升降機直達7樓

註：資料以主辦方公布為準

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