好去處｜元朗YOHO MALL 「SPY × FAMILY動漫精品美食市集」

元朗YOHO MALL聯乘東立出版社及FOOD & STYLE，即日起至至7月2日於YOHO MALL I中庭推出「SPY × FAMILY動漫精品美食市集」，齊集逾300款日本直送及精選人氣動漫周邊產品，打造《SPY × FAMILY》期間限定店，搜羅日本直送及最新《SPY × FAMILY》精品，其中包括1：1「邦德」公仔（66cm高）、Nendoroid可動手辦玩偶等。另外，現場設有佛傑家的全家福打卡場景，可與洛伊德、約兒及安妮亞拍照打卡；東立官方漫畫及精品區則提供多個漫畫迷熱捧名作及精品，將《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《孤獨搖滾》、《海賊王》、《我的英雄學園》及《蠟筆小新》等作品帶到現場。同場FOOD & STYLE亦設國際美食市集，匯集近20個攤位售賣多國特色食品及健康產品。

元朗YOHO MALL「SPY × FAMILY動漫精品美食市集」

開放日期：即日起至至7月2日

開放時間：11:00am-9:00pm

地點：YOHO MALL I中庭

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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