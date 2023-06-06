teamLab展覽7月登陸九龍灣MegaBox　 早鳥優惠票6月8日起開售｜著數情報

由國際知名藝術團隊teamLab創作的藝術展將於7月登陸九龍灣MegaBox。是次展覽「teamLab共創！未來園」由富衛保險10周年呈獻，將是探索創意與實踐「共同創造」概念的多元展覽，讓參加者置身共同創造的藝術世界。展覽日期由2023年7月9日起至2024年1月14日，為期半年，早鳥優惠將在周四（6月8日）早上11時起於FWD MAX生活體驗平台及Trip.com開賣，成人票價$198，兒童票價$148，家庭套票$500起，記得把握機會搶購早鳥優惠門票。

富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」

日期：2023年7月9日至2024年1月14日（早鳥購票優惠期：6月8日至7月8日）

地點：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox13樓

時間：下午2時至晚上10時（星期一至五）

早上10時至晚上10時（星期六、日及公眾假期）

購票平台：FWD MAX 生活體驗平台：bit.ly/3oRpZ20；Trip.com: bit.ly/3CeDeNy

早鳥優惠票價（開賣日期：6月8日至7月8日）：

成人（12歲以上）$198，小童（3-11歲）$148

家庭（2張成人票＋1張小童票）$500

正價票價：

成人（12歲以上）$220，小童（3-11歲）$180

家庭（2張成人票＋1張小童票）$560

全日制學生特惠門票：$198（只限周一至周五，不適用於周六、周日及公眾假期）

註：資料與價錢以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm