下午茶之選｜馬哥孛羅香港酒店CUCINA「甜心•蜜語」下午茶歎意式美點　送Kate Spade New York Chérie香水體驗裝

凡惠顧「甜心•蜜語」下午茶,可獲贈Kate Spade New York Chérie香水體驗裝乙份及專享購物禮遇。(圖片由相關機構提供)

美國品牌Kate Spade New York與馬哥孛羅香港酒店合作,即日起至8月31日在Cucina意大利餐廳推出「甜心•蜜語」下午茶。(圖片由相關機構提供)

美國品牌Kate Spade New York與馬哥孛羅香港酒店合作,即日起至8月31日在Cucina意大利餐廳推出「甜心•蜜語」下午茶。下午茶意式美點注入Kate Spade New York全新女士香水Chérie的紅色及桃紅色調,鹹點包括煙三文魚配魚子醬、意式番茄紅菜頭芝士烤麵包、蟹肉迷你脆筒、雞肉泡芙、鴨肝醬球及青豆撻;甜點則有紅醋栗果醬意式奶凍、士多啤梨魚子醬、柑橘朱古力糖、玫瑰慕絲、士多啤梨朱古力棒棒糖及檸檬馬卡龍。下午茶特別呈獻兩款以浪漫花香為主調的飲品——Francine及Flora,亦可選配招牌馬哥孛羅伯爵葡萄冰茶、意大利氣泡酒或蜜桃果蓉氣泡酒Bellini。凡惠顧下午茶,可獲贈Kate Spade New York Chérie香水體驗裝乙份及專享購物禮遇(價值$265),數量有限,送完即止。

Kate Spade New York X 馬哥孛羅香港酒店CUCINA「甜心•蜜語」下午茶

供應期:即日起至8月31日

供應時間:周一至五3:00pm-5:00pm;周六、日及公眾假期3:30pm-5:30pm

價錢:兩位$568(另設加一服務費)

地址:尖沙嘴海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓

查詢電話:2113 0808

網上預訂:bit.ly/3CtfG7E

註:資料及價錢以餐廳公布為準

