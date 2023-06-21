好去處｜新都會廣場 X Mr. White Cloud and Friends 　三大戶外打卡區：雲朵天梯、水滴心田步道、氣象觀天園舍　同場加映：三大親子童遊工作坊

葵芳新都會廣場聯乘Fluffy House於6月21日至7月31日呈獻新都會廣場 X Mr. White Cloud and Friends「種出好心『晴』」。屆時，新都會廣場L5空中花園會打造成「Fluffy House農莊」，除有本地人氣療癒角色Mr. White Cloud & Friends外，白雲先生、小雨點及彩虹妹妹等角色亦會遍佈農莊，邀請大家在同遊雲朵天梯、水滴心田步道以及氣象觀天園舍，親身體驗及學習水循環每個奇妙階段。「Fluffy House農莊」更會展出白雲家族一系列心情勵志金句，啟發大家保持樂觀心境，愛上不同心情的自己。

另外，活動期間將橫跨3星期舉辦多場親子耕作玩樂體驗，包括3大工作坊：「STEAM氣候科學工作坊」、「《水先生的奇幻旅程》——故事分享及工作坊」以及「爽夏有機沙律吧及廚餘再種植工作坊」，「童」遊Chill Green生活，而參加者在沙律吧將可以品嘗由本地有機水耕農場出產的無菌無農藥新鮮蔬菜。

新都會廣場 X Mr. White Cloud and Friends種出好心「晴」

日期：6月21日至7月31日

時間：10am-10pm

地點：葵涌興芳路223號新都會廣場L5空中花園

查詢電話：2429 6500

網址：www.metroplaza.com.hk

註：資料以主辦方公布為準