下午茶之選｜HUE Dining Dear Myself下午茶套餐　送mtm labo護膚套裝及門店禮遇

尖沙嘴海景澳洲餐廳HUE Dining聯乘護膚品牌mtm labo，於6月24日至8月6日推出「mtm labo x HUE Dining Dear Myself下午茶」套餐，以現代澳洲菜為主導，糅合mtm labo皇牌眼膜成分及草本原液作啟發靈感，炮製多款鹹甜美點。鹹點包括菜薊葉「雅枝竹」吉士撻、Gruyère芝士大豆炸丸子、醃漬鱒魚鱈魚籽牛油軟包、迷你凱撒沙律以及酸橘汁醃油甘魚多士，甜點則有櫻花芝士撻、水蜜桃忌廉日式蛋卷、青瓜檸檬蘆薈意式奶凍、黑芝麻巴黎布雷斯特泡芙、烏龍茶焦糖布甸配日本清酒忌廉以及鮮士多啤梨抹茶牛角包，還有自家製的焙茶鬆餅配柚子忌廉、英式忌廉及覆盆子果醬。下午茶配茗茶或咖啡，想升級享受可加配$55享用精調無酒精特飲水蜜桃林柿冷泡茶。惠顧下午茶套餐可獲贈mtm labo「靜謐自在」禮物套裝乙份及門店禮遇邀請卡（兩份價值共$1742），禮物套裝數量有限，送完即止。

mtm labo x HUE Dining Dear Myself下午茶

供應期：6月24日至8月6日（逢周六及日）

供應時間：3:00pm-5:30pm

價錢：兩位$680，另加$55可享用精選無酒精特飲乙杯（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館1樓

查詢電話：3500 5888

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm