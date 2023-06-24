七一著數情報｜新地12大商場「七一」優惠

新地各大商場聯同旗下商戶以「七一」為主題，於7月1日當天推出七大優惠。（圖片由相關機構提供）

新地各大商場聯同旗下商戶以「七一」為主題，於7月1日當天推出七大優惠。（圖片由相關機構提供）

新地各大商場聯同旗下商戶以「七一」為主題，於7月1日當天推出七大優惠。（圖片由相關機構提供）

新地12大商場聯同旗下商戶以「七一」為主題，於7月1日當天推出七大優惠。（圖片由相關機構提供）

新地12大商場推出「七一」優惠，慶祝香港回歸26周年及特區政府成立紀念日。新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）聯同旗下商戶，於7月1日當天推出不同優惠，顧客只需即日消費滿指定金額，即送優惠禮券及額外積分，包括：

1. 東港城︰電車充電並消費滿指定金額，送免費泊車券及一田現金券，更獲額外賞7100分

2. 上水廣場︰Happy Shopping消費滿$7100，送健康美食福袋

3. 北角匯、荃錦中心及新領域廣場︰消費滿指定金額，獲贈71倍積分

4. 將軍澳中心︰消費滿$1000，即送$70禮券組合

5. PopWalk天晉滙︰在場內消費金額內含「7」及「1」數字，該單消費可享5倍會員積分

6. PopWalk天晉滙︰餐飲消費滿$710，獎賞$100 PopWalk綜合購物或滋味美食電子優惠券

7. Mikiki、卓爾廣場、錦薈坊︰消費滿$7100，即享5倍積分

新地12大商場「七一」優惠

日期：7月1日

參與商場：東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC

註：資料以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm