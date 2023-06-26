下午茶之選｜J's Bar Bistro「粉紅美肌下午茶」　送Botanic Pretti5護膚品套裝

J's Bar Bistro X Botanic Pretti5「粉紅美肌下午茶」：覆盆子馬卡龍及薑餅蛋糕杯（圖片由相關機構提供）

帝苑酒店J's Bar Bistro聯乘Botanic Pretti5，即日起推出「粉紅美肌下午茶」。下午茶鹹點包括蟹肉沙律曲奇、三文魚醬法式多士、雞蛋沙律卷以及大蝦熱帶水果沙律；甜點則有粉紅玫瑰朱古力巨蛋、覆盆子馬卡龍、士多啤梨拿破崙、桂花雪耳奶凍、鮮士多啤梨配朱古力醬、薑餅蛋糕杯以及粉紅朱古力蝴蝶酥，另外更有英式鬆餅（原味和葡萄乾）配果醬及鮮忌廉，還可以搭配兩杯清爽的無酒精粉紅夏日特飲、掛耳式咖啡或法國Dammann茶。

每份下午茶更包含Botanic Pretti5的禮物套裝（總值$500），其中包括Botanic Pretti5的多種護膚產品。惠顧下午茶亦可參與Botanic Pretti5活動，有機會獲贈煥光柔膚精華水（200毫升）（價值$420）。

J's Bar Bistro X Botanic Pretti5「粉紅美肌下午茶」

供應期：即日起

供應時間：周二至日及公眾假期3:00pm-5:30pm

價錢：兩位$628（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴東部麼地道69號帝苑酒店2樓

訂座電話：2733 2088

網上預訂：app.optitable.com/tc/reservation

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm