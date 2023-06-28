著數情報｜恒隆旗下商場「hello夏日狂賞」雙重消費獎賞　手機App推獨家禮遇　部分貨品低至一折

恒隆地產旗下商場［Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場、中環物業（包括印刷行、樂成行、都爹利街1號、渣打銀行大廈）］推出「hello夏日狂賞」，為hello會員送上雙重消費禮遇。2023年7月1日至9月3日，恒隆商場會大派總值400萬元電子優惠券。

hello會員每周在恒隆商場累積消費滿2000元或以上，可獲贈100元恒隆電子優惠券，一連九周最多可賺取900元恒隆電子優惠券。

消費活動共分為兩個消費期，hello會員於每個消費期累積消費滿20,000元或以上，可額外獲贈300元恒隆電子購物禮券。兩個消費期內合共可額外獲贈總值600元恒隆電子購物禮券，即全期最多可賺取總值1500元獎賞。

Fashion Walk／康怡廣場：AEON卡消費滿指定金額 額外獲100元恒隆電子購物禮券

另外，2023年6月30日至8月31日，hello會員憑AEON信用卡在Fashion Walk或康怡廣場消費滿指定金額，可額外獲得100元恒隆電子購物禮券。

手機App逢周四出獨家禮遇 部分貨品低至一折

2023年7月6日起一連八周，恒隆商場手機應用程式逢周四會推出多個商戶獨家禮遇，會員可以超值hello積分換取預留證，到店換購心水品牌產品或享用限定購物折扣，包括美容產品、電子產品、保健品及生活用品，應有盡有，部分貨品更可以低至一折價錢換購。

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註：資料以主辦方公布為準

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