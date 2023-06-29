好去處｜虛實尋蹟——文物科技遊古蹟＠文物探知館　AR、VR、立體模型沉浸式遊古蹟

互動文物長廊展區：藉三維（3D）影像及影片細看16幢歷史建築（圖片由相關機構提供）

密室遊離展區：透過刺激密室逃脫遊戲遊覽東華義莊、般咸道官立小學。（圖片由相關機構提供）

樂影古「積」展區：參觀者可藉擴增實境技術（AR）與其中4幢歷史建築合照。（圖片由相關機構提供）

樂影古「積」展區：「香港大會堂」建築模型，參觀者可藉擴增實境技術（AR）認識古蹟。（圖片由相關機構提供）

香港文物探知館即日起至7月19日舉行「虛實尋蹟—文物科技遊古蹟」展覽，以創新文物科技呈現近30幢香港特色歷史建築。（圖片由相關機構提供）

香港文物探知館即日起至7月19日舉行「虛實尋蹟——文物科技遊古蹟」免費展覽，以創新文物科技立體呈現近30幢香港特色歷史建築，包括法定古蹟香港大會堂、回教清真禮拜總堂等，讓公眾在虛擬實境中欣賞和認識歷史建築的美學及構造。

展覽4大展區

1.樂影古「積」：展有6幢以玩具磚塊砌的歷史建築模型，參觀者可藉擴增實境技術（AR）與其中4幢歷史建築合照。展出建築包括回教清真禮拜總堂、雷生春等。

2.密室遊離：以兩座 法定古蹟為主題的 虛擬密室逃脫遊戲，參觀者需運用文物保育知識完成指定任務。展出建築包括般咸道官立小學（展期為6月16日至7月19日）。

3.互動文物長廊：展示多達16幢歷史建築的簡介及相關三維（3D）影像及影片，包括伯大尼修院、前政務司官邸等。

4.文物黑盒：利用虛擬實景（VR）加上聲音導航，讓參觀者以沉浸式體驗暢遊4幢歷史建築，包括聖母無原罪主教座堂、東華醫院主樓等。

「虛實尋蹟——文物科技遊古蹟」展覽

日期：即日起至7月19日（逢周四休息，公眾假期除外）

時間：上午10時至下午6時（周一至三、五）、上午10時至晚上7時（周六、日及公眾假期）

地點：尖沙嘴九龍公園 香港文物探知館大堂及專題展覽廳

註：資料以主辦方公布為準

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