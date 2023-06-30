下午茶之選｜九龍東皇冠假日酒店尚廚「泰愛榴槤」下午茶自助餐　網上預付享八五折優惠

香港九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚於7月1日起至9月30日推出「泰愛榴槤」周末下午茶自助餐，精選超過50款鹹甜美點輪流供應，包括泰式柚子沙律、去骨白雲鳳爪沙律、泰式酸辣海鮮沙律、泰式紅咖喱雞肉迷你熱狗包、泰式斑蘭雞、泰式豬頸肉、泰式紅咖喱大蝦炒飯、即煮瑤柱海鮮粥檔、即煮粉麵檔、壽司冷麵、水耕菜沙律吧、煙三文魚、包點、餐湯、中式點心；甜點有榴槤及斑蘭主題甜品，包括椰果千層酥、榴槤芒果糯米飯、榴槤泡芙、榴槤班戟、榴槤芝士撻等，以及斑蘭椰子慕絲蛋糕、斑蘭芒果西米糕、迷你斑蘭葡式蛋撻、斑蘭戚風蛋糕，更有七款Häagen-Dazs雪糕、朱古力噴泉及即焗朱古力心太軟；無限添飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水。想歎下午茶自助餐，於網上商店預付可享八五折優惠。

尚廚「泰愛榴槤」周末下午茶自助餐@香港九龍東皇冠假日酒店

日期：7月1日至9月30日（逢周六、日及公眾假期）

時間：3:15pm-5:15pm

價錢：$248（另設加一服務費）

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓（港鐵將軍澳站C出口）

網上商店：crowneplazatkoshop.com

查詢：3983 0618／chefstable@cptko.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm