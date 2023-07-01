「CoComelon」仲夏吹氣遊樂園@屯門市廣場　7月14日起玩盡4大遊樂區　Klook預售門票｜活動情報

「CoComelon」仲夏吹氣遊樂園@屯門市廣場將會於7月14日至8月27日舉行，屆時兒童娛樂頻道CoComelon內大受歡迎的短片所包含的歡樂元素將糅合成為4大吹氣遊樂區，打造逾5000呎的吹氣遊樂園，4大吹氣遊樂設施包括：CoComelon彩虹吹氣滑梯連西瓜泡泡池、Wheels on the Bus!吹氣巴士造型障礙賽、Itsy Bitsy Spider!吹氣泡泡浴迷宮，以及Blippi與恐龍球類挑戰賽，而場內540吋大電視更會每日定時播放CoComelon熱門音樂短片。現場更設有限定店發售近40款CoComelon、JJ與家人及朋友的官方周邊產品，包括適合嬰幼兒的音樂毛公仔、抱枕，學齡前幼童喜愛的發聲玩具、膠積木，以至多款遊戲套裝等。門票由即日開始，於Klook網頁及手機應用程式獨家預售，活動不設現場實體售票，門票數量有限，售完即止。

Klook x STAYFUN呈獻的「CoComelon」仲夏吹氣遊樂園@屯門市廣場

日期：7月14日-8月27日

時間：11:00am-9:00pm（周一至五），10:00am-9:00pm（周六、日及公眾假期）

地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場

購票網址：bit.ly/CoComelonKlook

註：資料以主辦方公布為準

更多好去處：bit.ly/3gTiYtz

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