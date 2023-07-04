下午茶之選｜香港喜來登酒店「夏日COOL LA LA下午茶」　網上預購享七五折優惠兼送COOLHAUS禮品

香港喜來登酒店與來自美國加州的雪糕品牌COOLHAUS合作，即日起至8月31日推出「夏日COOL LA LA下午茶」，茶點以盛夏水果及多款創新口味的冰凍甜點為靈感，特色鹹點包括法式火腿芝士三文治及迷你鮮蝦牛角包，果系甜點則有濃厚焙茶柚子奶凍、椰林飄香、黃金馬卡龍，其他美點還有特製西班牙油條、鮮芒果拿破崙、新鮮覆盆子撻、吞拿魚三文治、蛋沙律三文治及自製英式鬆餅，客人更可以自選精選茶茗、咖啡或果汁，或免費升級至巴黎之花香檳一杯。凡於網上預訂下午茶，可享獨家優惠：七五折優惠、免費享用COOLHAUS冰凍甜點乙杯，以及獲贈COOLHAUS禮品一份，禮品數量有限，先到先得，送完即止。

香港喜來登酒店 X 美國雪糕品牌COOLHAUS「夏日COOL LA LA下午茶」

供應期：即日起至8月31日（周一至日）

供應時間：2:30pm-6:00pm

價錢：兩位$676，一位338（另設加一服務費）

地址：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊Sky Lounge

網上商店：sheratonhkshop.com

電話：2369 1111

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm