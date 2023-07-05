暑假好去處｜黃埔天地「黃埔活力無限INFINITY FUN」　時尚坊變身大型運動遊樂園

黃埔天地將於7月22日起一連四個周末舉行「黃埔活力無限INFINITY FUN」活動。逾千呎「時尚坊」MTR層會打造成大型運動遊樂園，匯集7項結合虛擬與實體體驗的人氣運動項目（籃兒當射手、狡猾乒乓、單車衝衝衝、爆推地壺、仲夏激流、拳拳到肉、拍拍反應燈），另有4大創意打卡位（2.6米高巨型繽FUN Sneakers牆、CLIMB UP、飛天跑步輪、至Cool滑板），充滿趣味又具香港特色。

想參加？在黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$200或以上，憑即日單一機印發票及對應之電子貨幣付款存根或交易紀錄頁面，可換領選手證一張及參與各項運動遊戲一次。完成遊戲後按得分換領獎品。每日總成績最高的首3名選手，可分別獲贈黃埔天地商戶價值$500、$300或$100購物禮券。

黃埔活力無限INFINITY FUN＠黃埔天地

日期：7月22日-8月13日逢周六周日（即一連四個周末）

時間：下午1時至晚上7時

地點：黃埔天地時尚坊MTR層

facebook：www.facebook.com/thewhampoa

註：詳情以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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