下午茶之選｜香港數碼港艾美酒店 X Paul Lafayet「閃耀盛夏」下午茶

香港數碼港艾美酒店餐廳Southside Bistro與Paul Lafayet合作，即日起至9月30日推出「閃耀盛夏」下午茶，鹹點包括煙燻三文魚忌廉芝士法式千層三文治、鵝肝醬配法式奶油多士及香橙果醬、焗松露布里芝士撻配杏仁脆以及迷你法式火腿芝士三文治配鵪鶉蛋；甜點則有經典迷你法式焦糖燉蛋、檸檬馬卡龍、檸檬蛋白霜撻、海鹽焦糖朱古力慕絲蛋糕、玫瑰酒雪葩，以及英式提子鬆餅配野莓果醬及英式奶油醬。凡惠顧兩位用下午茶套餐，每名客人可免費獲贈Paul Lafayet港幣$20現金。

香港數碼港艾美酒店 X Paul Lafayet「閃耀盛夏」下午茶

供應期：6月26日至9月30日

供應時間：3:00pm-5:00pm

價錢：兩位$560，另加$90可將套餐飲品升級至Minuty M粉紅玫瑰酒兩杯（另設加一服務費）

地址：薄扶林數碼港道100號香港數碼港艾美酒店4樓

預訂或查詢電話：2980 7417／電郵：Southside.lmc@lemeridien.com

網上訂座：lemeridienhkshop.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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