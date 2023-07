暑假好去處｜淺水灣the pulse「FIND YOUR SUMMER GROOVE 2023」　街頭文化打卡位　五個周末不同活動

淺水灣灘畔商場the pulse將於7月15日至8月31日舉行「FIND YOUR SUMMER GROOVE 2023」活動,將會匯聚街頭文化4大元素:街舞、塗鴉、DJ、Rap,帶來一系列主題活動及互動裝置,其中4大必影打卡位:「DROP YOUR BEAT」巨型Boombox、「WAVE GOTCHA」潮Tee設計區、「DANCE TO YOUR BEAT」舞台、「HOW GROOVE I AM」塗鴉貨櫃牆。

the pulse於7月15日起一連五個周末推出不同活動,包括「好時光青春無限TOUCH 2023夏天市集」、「搬翻嚟嘉年華2023」── 決戰淺水灣、黃昏Rooftop DJ Party、首個灘畔二次元地下偶像fans meeting、「The Flash Summer Party 2023」夏日海邊舞蹈Showcase等。

ENDLESS SUMMER GROOVE 2023@the pulse

日期:7月15日至8月20日

時間:10:00am-10:00pm

地點:淺水灣海灘道28號the pulse商場

網址:www.thepulse.com.hk

好時光青春無限TOUCH 2023夏天市集@the pulse

日期:7月15-16日(周六及周日)

時間:12:00nn-7:00pm

地點:淺水灣海灘道28號the pulse商場3樓

