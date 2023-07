暑假好去處｜東薈城名店倉 x MetaGaia「夏日探索Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」　5大打卡區＋大玩AR遊戲

Banchan & Cook期間限定 Hello Kitty餐館(圖片由相關機構提供)

東薈城名店倉聯乘AI元宇宙MetaGaia,7月14日至8月31日舉行「夏日探索──Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動,場內特設5個夢幻主題打卡區:位於四樓平台廣場的6米高巨型「Hello Kitty女王」充氣裝置;位於二樓中庭廣場的6米高「幻彩城堡」,每日指定時間會有夢幻音樂匯演;不同造型Hello Kitty在「橄欖石尋寶店」、「紅寶石餐館」、「藍寶石珍藏屋」與大家見面拍合照。「Hello Kitty女王」更會於指定日子現身商場舉行「女王見面會」。

大眾可透過MetaGaia應用程式,穿梭於虛擬與現實當中,大玩AR實景擴增裝置遊戲發掘隱藏驚喜,於場內多個角落掃描二維碼大玩遊戲尋找指定數量寶石,挑戰不同任務贏取小禮品。

另外,「橄欖石尋寶店」發售逾200款熱賣商品,當中包括全港率先開售的「 Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」期間限定公仔盲盒及飾品系列商品。

「幻彩城堡」裝置@東薈城名店倉

日期:7月14日至8月31日

時間:10:00am-10:00pm

地點:東薈城名店倉二樓中庭廣場

「Hello Kitty魔幻音樂匯演」:每日6:00pm-8:00pm,每隔30分鐘一場

「橄欖石尋寶店」@東薈城名店倉

日期:7月14日至8月31日

時間:12:00nn-9:00pm

地點:東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty(275號舖)

註:資料以主辦方公布為準

