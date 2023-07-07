下午茶之選｜維港凱悅尚萃酒店歎「夏日下午茶套餐」兼免費游泳　網上預訂優惠低至八折

凡惠顧「夏日下午茶套餐」，可獲3小時免費泳池通行證，享用酒店頂層無邊際泳池。（圖片由相關機構提供）

香港維港凱悅尚萃酒店即日起至8月31日推出「夏日下午茶套餐」，鹹點包括法式鵝肝撻、龍蝦包、番茄莎莎牛油果撻及和牛漢堡配黑蒜蛋黃醬；甜點則有士多啤梨撻、朱古力泡芙、椰子芒果杯、開心果芝士蛋糕，以及提子鬆餅配熱帶風味醬汁，更可任食即場製作的梳乎里班戟、可麗餅雪糕筒、雪糕及綿花糖等。凡惠顧下午茶，可獲3小時免費泳池通行證（位於東座23樓，適用於同日中午12時至下午3時，因私人活動而不對外開放的日子除外），享用酒店頂層無邊際泳池。現於網上商店可以低至八折優惠價購買下午茶套餐。

維港凱悅尚萃酒店「夏日下午茶套餐」

供應期：即日至8月31日

供應時間：每日3:30pm-5:00pm

價錢：兩位$688（另設加一服務費）（價目包括最多兩位成人及一位6歲或以下小童的免費3小時泳池通行證 及更衣設施連蒸汽房和桑拿房）

地點：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳（西座2樓）

電話：3896 9896

網上商店：bit.ly/434vJDA

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm