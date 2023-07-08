著數情報｜香港國際機場慶祝25周年　呈獻3重獎賞禮遇　隨時贏走250萬獎賞積分

為慶祝香港國際機場25周年，機場由即日至8月16日推出多項獎賞活動，其中「HKairport Rewards」會員可獲三重獎賞禮遇包括：1. 新登記會員即可獲贈$100購物現金券，於指定商戶淨消費滿$300即可使用；2. 在機場任何店舖及食肆、HKairportShop.com及自助點餐服務以電子貨幣支付，均可享雙倍獎賞積分，即$1獲取2獎賞積分，回贈高達12%，而銀聯用戶更有額外獎賞，最多可獲高達$600現金券；3. 每累積淨額$100合資格消費，並登記HKairport Rewards積分，即可獲一次抽獎機會，而活動最終會抽出一名幸運兒，獨得250萬HKairport Rewards獎賞積分，相等於$15萬的機場電子現金券。

此外，凡於即日至8月31日活動期間，在HKairportShop.com消費滿指定金額，即可享折扣優惠：消費滿$1500，即可享八五折；消費滿$3000，即可享八折。

香港國際機場25周年活動網址：hkairportshop.com

註：資料以主辦方公布為準

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