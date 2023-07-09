著數情報｜HomeSquare「香港家居折2023」優惠價低至$1、一折　7月10日早上10時起網上預留心儀家品

一站式家居主題商場HomeSquare將於7月16日至8月15日舉行「香港家居折2023」，伙拍120家商戶推出逾80,000件名牌家具及電器，以低至$1、$100及一折發售。$1除了可以買家俬，更可換購限定禮遇。活動期間在IKEA沙田分店消費滿$199，亦可加$1換購熱賣KLAMBY限定版購物袋。

另外，四大來自歐洲及澳洲的高級家俬及潮流家品品牌（Ulferts歐化傢俬、at. home、Italo Moda、SPECTRUM）分別於7月15日至7月31日、8月1日至8月15日，在商場中庭開設獨家優惠限定店，參與品牌會推出低至$1及一折的會場限定優惠。

HomeSquare在家居折期間亦會推出5大至Smart消費回贈及禮遇，包括「The Point會員獨家優惠」、「滙豐信用卡專享優惠」、「特選入伙限定禮遇」、「HomeCircle額外積分賞」、「HomeSquare Point Dollar消費賞」，顧客購買心儀產品的同時，亦可賺取高達$2600商場電子禮券及$330 Point Dollar，以滙豐信用卡消費更可參加抽獎遊戲，有機會贏取高達$15萬元獎賞。

已登記成為Smart Buyers的顧客，可於7月10日早上10時起登入HomeSquare家具家品預留網（smartbuyweeks2023.com），預留名牌家俬及心儀產品。

HomeSquare「香港家居折2023」

日期：7月16日至8月15日

HomeSquare家具家品預留網：www.smartbuyweeks2023.com

地址：沙田鄉事會路138號

facebook：www.facebook.com/reel/286326477203660

註：資料以主辦方公布為準