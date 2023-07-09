暑假好去處｜又一城 x B.Duck Gummy夏日遊樂園：充氣城堡、巨型滑梯、障礙賽跑道

又一城聯同超人氣B.Duck，即日至7月23日推出全港首個以B.Duck Gummy為主題的「又一城 x B.Duck Gummy夏日遊樂園」，除了設有佔地1500呎的充氣城堡B.Duck Playful Land、高3.5米的巨型滑梯、障礙賽跑道之外，場內的期間限定店亦售賣逾200款B.Duck精品，當中20多款是全新限定在又一城獨家優先發售。

又一城 x B.Duck Gummy夏日遊樂園

日期： 2023年7月7-23日

開放時間：周一至周五11:00am–8:00pm、周六周日10:00am–9:00pm

地點： 九龍塘又一城LG2層

B.Duck Playful Land

票價：周一至周五$68、周六周日$88 （門票包括B.Duck精美禮品一份）

每節時段：15分鐘

購票位置：LG2層B.Duck Gummy期間限定店購買即日門票，或到KKday預購門票

註：只限12歲或以下、身高150cm或以下之小童參加。身高低於120cm之小童須由1名18歲或以上之家長陪同。所有陪同入場之家長均須以半價購買門票，而半價門票不可獨立使用及不包括B.Duck禮品。

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