消費券著數情報｜萬寧購物　電子消費滿$298減$28

7月16日至31日，在萬寧分店使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／

PayMe／BOC Pay，購物滿$998即時扣減$148；7月16日至9月15日期間，使用上述指定電子支付工具在萬寧分店購物滿$298，即時扣減$28；購物滿$398即時扣減$48；購物滿$698，即時扣減$98。

在萬寧網店，使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe，購物滿$808可即時扣減$98。在萬寧網購物滿$808，並選擇店取服務，則扣減$118。

購物時出示支付工具內的優惠條碼（適用於八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK）或於收銀處告知職員，需使用優惠（適用於PayMe／BOC Pay），即可獲得扣減優惠。優惠券只限使用一次，優惠不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒配方奶粉、短期推廣／專櫃、會員積分及印花活動之換購品、繳付膠袋徵費、易辦事Easy Cash提款及八達通增值服務，亦不能於yuu折扣日、 恒生enJoy卡九四折優惠日、開心星期三優惠日或其他優惠日及時段時使用。

註：資料以主辦方公布為準

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