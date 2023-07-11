消費券著數情報｜MegaBox「消費券連環賞」　回贈IKEA或Pricerite購物券及高達$1600商戶折扣券

MegaBox即日起至7月30日推出「消費券連環賞」，以6個指定支付工具消費滿指定金額，可換領高達$100 IKEA禮品卡或Pricerite實惠現金券，以及高達$1600商戶折扣券，回贈率逾100％。現金券可以於IKEA MegaBox店與Pricerite實惠九龍灣店當現金使用，多買多賞。另外，多間食肆及零售商戶於推廣期內亦提供逾30項商戶消費券購物優惠。

除此之外，由即日至7月14日於MegaBox消費每滿$200，即可換領$30美食現金券。顧客於周一至五（公眾假期除外）下午5時後於參與食肆堂食，可使用美食現金券，及同時享用夜晚食住賞Dinner Treat之晚市優惠，最高可享50%折扣優惠及最多累積使用$150美食現金券。

MegaBox「消費券連環賞」

日期：即日起至7月30日

時間：12:00nn-10:00pm

地點：MegaBox禮品換領／Mega Club專櫃@G（每日數量有限，換完即止）

MegaBox夜晚食住賞Dinner Treat

日期：即日至7月14日

時間：12:00nn-10:00pm

地點：MegaBox禮品換領／Mega Club專櫃@G（每日數量有限，換完即止）

註：資料以主辦方公布為準

消費券2023 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR

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